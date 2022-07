Critiques et propositions de Barth : ces remarques qui ne seront pas appréciées au sein de YAW

Pour le maire de Dakar et non moins tête de liste départementale de la grande coalition Yewwi Askan Wi, "le bilan est mitigé parce que les députés ont failli à leur mission. La session 2016-2017: le gouvernement a proposé 27 projets de loi et zéro proposition de l'assemblée nationale. La session 2018, c'est 30 projets de loi proposés par le gouvernement, la session 2018-2019, le gouvernement a proposé 21 projets de loi et un seul qui a été publié, c'est la modification du règlement intérieur de l'assemblée nationale. Pour l'année 2020, le Président a proposé 46 lois. C'est seulement celle sur le permis à point qui a été rejeté. L'année 2021, le Président a envoyé 32 lois et celle criminalisant l'agenda LGBT a été rejetée parce qu'elle n'arrange pas les intérêts de Macky Sall. L'année 2022, c'est 19 lois présentées à l’assemblée nationale" , a-t-il lancé des piques. Alors que parmi ces députés, des membres de YAW en font partie comme Ousmane Sonko ou encore Déthié Fall.



Ousmane Sonko Premier ministre, Ministre...



Le tonitruant maire revient à la charge et propose aux populations de voter massivement pour Yewwi Askan Wi. "Je vous demande d'aller massivement voter pour notre inter-coalition. Vous avez l'opportunité de faire d'Ousmane Sonko, d'Habib Sy, de Déthié Fall et d'Aïda Mbodj, des Premiers ministres ou des ministres. Et c'est bien possible, car ils voulaient vous décourager en éliminant la liste titulaire pour vous démoraliser" , a-t-il conclu.



De là à dire qu'il se voit dans le peau du futur Président de la République du Sénégal en 2024, il n'y a qu'un pas à faire.