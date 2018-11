Croatie-Espagne 3-2, la Croatie s'offre le scalp de l'Espagne à la dernière minute

Un Isco et un Sergio Ramos en difficulté avec le Real Madrid défiaient un Luka Modric en pleine renaissance au sein du club merengue, à l'occasion de ce duel de Ligue des nations prévu ce jeudi soir. Destins croisés pour une rencontre à enjeux qui a tenu au moins quelques-unes de ses promesses.



Dès la sixième minute, le ton est donné avec le montant de la Roja qui tremble, suite à une action signée Ivan Perisic lequel se joue de son adversaire et enchaîne par une frappe qui percute la base du premier poteau.



La Roja manque quelque peu de créativité lors du premier acte face à des locaux bien installés dans leur camp et aussi solides que solidaires. La première frappe des visiteurs n'interviendra que peu avant le repos, quand Isco profite d'une perte de balle de Modric dans l'axe pour tenter sa chance. Kalinic sort cependant le geste qui sauve.



Peu après le début du second acte, les locaux ouvrent le score. Perisic intercepte un ballon de la tête et met en orbite involontairement Kramaric qui peut tromper De Gea au premier poteau pour le 1-0. Mais le match est loin d'être terminé et le tableau de marque sera de nouveau altéré deux petites minutes plus tard.



C'est sur une action d'Isco, très peu utilisé au Real Madrid depuis l'appointement du nouveau coach Santiago Solari, qui fera l'étincelle. Le milieu andalou récupère le cuir sur le flanc gauche dans la surface et centre à ras de terre. Ceballos est plus prompt que Vrsaljko pour remettre les deux formations à égalité.



Les deux équipes se rendent coup pour coup, et Jedjav redonne l'avantage aux Croates de la tête à 20 minutes du terme sur un centre de Modric suite à un corner. Cependant, à un quart d'heure de la fin, Vrsaljko se rend coupable d'une faute de main dans la surface. Sergio Ramos, critiqué par Dejan Lovren et défendu par Luka Modric avant la rencontre, marque pour son 16e but avec l'Espagne en 161 sélections.



Le rythme s'accélère dans les ultimes instants de la rencontre et la dynamique change, avec une équipe d'Espagne qui fait tout pour l'emporter après avoir été menée au score à deux reprises. Mais la Croatie reste redoutable en contre comme Kramaric le démontre à 5 minutes du terme. Mais ce dernier oublie de servir Perisic et se fait prendre le ballon, faisait avorter une action prometteuse. Mais rien n'est perdu pour les Croates qui marquent dans le temps additionnel avec le doublé de Jedjav sur une frappe pied droit. 3-2, ce sera le score final. L'Espagne n'a plus son destin en mains désormais dans le groupe 4 de cette Ligue des nations avec ce nouveau revers.













