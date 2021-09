Croisade contre l’émigration clandestine: Serigne Sène de l’Apr plaide pour le développement de l’entrepreneuriat Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Samba dit Serigne Sène, responsable de l’Apr dans la Langue de Barbarie, a mis à profit un meeting qu’il présidait dimanche à Gokhou-Mbathie pour inviter les jeunes à se lancer dans entrepreneuriat. Ce qui leur permettrait d’éviter d’emprunter la voie de l’émigration clandestine pour aller en Europe. Saint-Louis-Cheikh Samba Sène a organisé dimanche à Gokhou-Mbathie, […] Cheikh Samba dit Serigne Sène, responsable de l’Apr dans la Langue de Barbarie, a mis à profit un meeting qu’il présidait dimanche à Gokhou-Mbathie pour inviter les jeunes à se lancer dans entrepreneuriat. Ce qui leur permettrait d’éviter d’emprunter la voie de l’émigration clandestine pour aller en Europe. Saint-Louis-Cheikh Samba Sène a organisé dimanche à Gokhou-Mbathie, un méga meeting, en vue de remobiliser ses troupes, s’entretenir avec les nouveaux militants de l’Apr et de donner des conseils précieux à tous ceux qui ont tendance à emprunter la voie de l’émigration clandestine pour aller en Europe. Serigne Sène est formel lorsqu’il fait comprendre à nos jeunes concitoyens, qu’ils ont toujours la possibilité d’exploiter les nombreux créneaux de développement qui existent au Sénégal. Selon ce Responsable de l’Apr de la Langue de Barbarie, très proche du maire Mansour Faye, ces jeunes candidats malheureux à l’émigration clandestine, peuvent utiliser l’argent qu’ils remettent aux convoyeurs, pour développer dans leur terroir, de petits projets dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture, du commerce et dans d’autres secteurs de la vie économique de la nation. De l’avis de Serigne Sène, il suffit juste d’y croire, d’être patient, de se ceindre les reins, de se retrousser les manches pour démarrer un petit business avec 500.000 F ou 1 million Cfa. Il a laissé entendre que ces genres d’initiatives permettent souvent aux jeunes promoteurs de devenir, à long terme, des commerçants grossistes, de véritables entrepreneurs, de grands opérateurs économiques, capables de créer des richesses et des centaines d’emplois. Dans son argumentaire, il a mis en exergue les efforts constants et louables déployés par le président Macky Sall, pour financer régulièrement les activités génératrices de revenus, menées par les jeunes. Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



Source : Source : http://lesoleil.sn/croisade-contre-lemigration-cla...

