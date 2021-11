Croisade contre l’excision

En perspective de la célébration des 16 jours d’activisme contre la violence sur le genre, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants va lancer le 24 novembre prochain, à Yeumbeul, la campagne de communication nationale pour l’abandon des mutilations génitales féminines et de l’excision.



Dans un communiqué parcouru par «L’As», le ministère indique que cette campagne qui durera pendant trois mois, sera une occasion pour les populations, les leaders d’opinion, les décideurs ainsi que les jeunes d’être sensibilisés pour que le dialogue soit lancé et que la décision de l’abandon de la pratique des MGF soit acceptée et endossée par tous.

