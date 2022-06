Croix-Rouge-Mali : Les zones d’ombre qui entourent la mort de Maboury Diouf

Le chauffeur était Malien et le délégué expatrié de nationalité sénégalaise. De nombreuses zones d’ombre persistent autour du Sénégalais Maboury Diouf.



Non seulement la Croix-Rouge écarte la piste terroriste mais les assaillants ont ouvert le feu sur Maboury Diouf et son chauffeur épargnant les deux passagers du véhicule.

Ensuite ils se sont emparés de certains équipements et du véhicule qu’ils ont laissé à quelques kilomètres de l’attaque.



Selon les informations de Libération, Maboury avait porté de graves accusations contre certains Ong évoluant dans l’humanitaire. Homme de principe, il s’est fait beaucoup d’ennemis au Niger dans le milieu humanitaire en dénonçant certains pratiques de l’Ong Whh.



« L’humanitaire n’est pas business », taclait-il.



Il mettait au défi le directeur-pays de l’Ong Whh de publier les numéros des visas de travail des expatriés et avait porté plainte contre Whh Niger et l’Etat du Niger lui-même.



Il n’a jamais cessé de s’offusquer des pratiques de l’Ong Whh jusqu’à sa mort

Senenews