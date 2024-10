Crue du fleuve Sénégal : Le gouverneur de Saint-Louis invite les populations à rester vigilantes

Le département de Saint-Louis est en alerte après que les crues du fleuve Sénégal aient causé des dégâts à Podor et Dagana. Dans un communiqué, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a fait état du risque que le département soit touché par ce phénomène. Il a recommandé aux populations du département de rester vigilantes.



« La situation risquant de s’empirer et de s’étendre au département de Saint-Louis, le Gouverneur appelle les populations, principalement celles résidant au bord du fleuve, à redoubler de vigilance et à se conformer aux mesures d’évacuation des eaux là où elles sont décidées », lit-on dans le communiqué. Des sites de relogement temporaire sont même prévus en cas d’avancée des eaux.



Le communiqué informe que les autorités administratives et territoriales de la région, ainsi que les forces de défense et de sécurité et les services techniques, sont mobilisés pour apporter l’aide nécessaire suivant les instructions des autorités supérieures. À Podor et Dagana, la situation est préoccupante et a conduit au déplacement des populations.

Dans le département de Saint-Louis, certaines populations, notamment celles habitant au quartier Khar Yalla, ont exprimé leur inquiétude après avoir constaté que le niveau de l’eau avait augmenté dans cette zone, en proie à des inondations depuis plusieurs années.



LeSoleil_Digital