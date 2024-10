Crues du fleuve Sénégal : L’Anacim et la DGPRE en expliquent les causes Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ ANACIM/ Saliou Ndong La crue du fleuve du Sénégal a causé d’importants dégâts au Nord du pays et dans la région de Kédougou. La raison de cette montée du niveau de l’eau s’explique par ce mois de septembre pluvieux. « Principalement ces crues sont dues à la forte pluviométrie du mois de septembre. […] Sénégal Atlanticactu/ ANACIM/ Saliou Ndong La crue du fleuve du Sénégal a causé d’importants dégâts au Nord du pays et dans la région de Kédougou. La raison de cette montée du niveau de l’eau s’explique par ce mois de septembre pluvieux. « Principalement ces crues sont dues à la forte pluviométrie du mois de septembre. En août, il n’a pas beaucoup plu notamment dans la zone du fleuve Sénégal. C’est vers la seconde moitié d’août qu’elles ont commencé à être régulières avec des quantités importantes dépassant parfois 100 mm qui ont rempli le lit du fleuve », souligne le responsable du service prévisions et réduction des risques à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM), Pape Ngor Ndiaye. Il signale en outre que les côtes d’alerte ont été atteintes depuis le début du mois de septembre. La montée du niveau du fleuve Sénégal résulte des fortes précipitations enregistrées en Guinée Conakry. « Le fleuve Sénégal prend sa source au Fouta-Djalon, en Guinée. Les précipitions notées dans ce pays ont eu un impact sur ces crues », analyse Pape Ngor Ndiaye. En somme dit-il, « c’est la combinaison des précipitations enregistrées le long du fleuve Sénégal et en Guinée qui ont engendré ces crues ». A Matam, Bakel et dans la région de Kédougou, les populations éprouvent de grandes difficultés à cause de la présence des eaux, St-Louis aussi risque d’être submergé. « St- Louis est en ligne de mire. Si les précipitations, continuent ainsi, on risque d’y avoir des débordements. D’autres pluies sont prévues avant le 20 octobre ce qui augmente le risque de crue », alerte l’agent de l’ANACIM. Le bulletin hydrologique de la Direction de la Gestion et de Planification des ressources en Eau (DGPRE) d’hier, jeudi 17 octobre, révèle que le niveau de l’eau à Matam a dépassé la norme la côte d’alerte à la station est de 8 mètres alors que les révélés montrent qu’il est 8m, 81 au-dessus de son niveau à la même date en 2023. La tendance est à la montée de 7 cm. La DPGRE signale aussi qu’à Podor, le niveau du fleuve est monté de 3 cm. Il est à 5m60 alors qu’avant-hier, mercredi, il était à 5m, 57. La côte d’alerte à la station de Podor est de 5 mètres. A Richard-Toll, le plan d’eau était à la côte de 3m, 30 le 16 Octobre 2024. Il est passé à la côte est à 3m, 32 montant de 2 cm hier, jeudi 17 octobre et est au-delà de son niveau à la même période l’année passée. Sud Quotidien



Source : Source : https://atlanticactu.com/crues-du-fleuve-senegal-l...

