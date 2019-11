Crystal Palace : Cheikhou Kouyaté touché à la tête ! Victime d’un choc à la tête, le milieu sénégalais de Crystal Palace ne s’est entraîné hier. Cheikhou Kouyaté est entré en collision avec son coéquipier Gary Cahill lors de la défaite de Crystal Palace face à Leicester City (2-0).





Cheikhou Kouyaté a reçu, dimanche, contre Leicester un coup sur la tête, il n’a pas pu terminé la rencontre. Il a été remplacé à la 74e minute de jeu par Max Meyer. Le milieu défensif des «Eagles» ressent toujours des douleurs selon son entraîneur Hodgson.



"Kouyaté et Gary Cahill ont été touchés à la tête, ce que nous voyons de plus en plus. Mais je ne pense pas que l’un ou l’autre manquerait l’entrainement du mardi. Il se peut qu’ils aient mal à la tête ce soir et qu’ils aient besoin de récupérer demain", a fait remarquer son entraîneur.





