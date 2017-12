Crystal Palace-Mercato d'hiver : Marseille et Galasataray intéressés par Souaré De retour de blessure et en manque criard de temps de jeu, Pape Ndiaye Souaré devrait partir de Crystal Palace lors du prochain Mercato hivernal. Le latéral gauche, en lice pour une place pour le Mondial 2018, serait dans la ligne de mire de Marseille et Galatasaray.

Victime d’un grave accident de voiture le 11 septembre 2016, Pape Ndiaye Souaré a failli passer de vie à trépas. Touché à la cuisse et à la mâchoire, le latéral gauche sénégalais devait être éloigné des pelouses pour une très longue période. Après une absence de prés un an, il avait effectué son retour lors de la victoire de Crystal Palace contre Huddersfield (1-0), en 16ème de finale de la League Cup.



Il avait encore été aligné en octobre dernier lors de la large défaite et l’élimination des Eagles par Bristol (4-1), en League Cup. Depuis, le joueur passe le plus clair de son temps en tribunes ou sur le banc de touche. Bon dernier de Premier League avec 9 défaites, 5 nuls et 2 victoires, Crystal Palace, engagé dans une lutte acharnée pour le maintien, n’est pas en mesure d’offrir à Souaré le temps de jeu dont il a besoin pour retrouver le pic de sa forme.



La formation de Londres dispose déjà de 2 arrières gauches, Jeffrey Schulupp et Patrick Van Aanholt. Joël Ward peut aussi évoluer au poste. Le club serait donc disposé à le laisser partir au mois de janvier, selon des informations révélées par le Daily Mail. Le Sénégalais ne devrait pas tarder à trouver preneur. De grosses cylindrées européennes, en observant les performances du jouer avec l’équipe première de Crystal Palace et les U23, sont intéressées par son profil. Il s’agit surtout de l’Olympique Marseille et Galatasaray.



En manque de temps de jeu à Crystal Palace, le joueur sénégalais est conscient qu’il doit changer d’air, avoir de la compétition, pour espérer disputer la Coupe du monde avec les "Lions" de Aliou Cissé.









Source : Stades

