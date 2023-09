Cuisine des Résidences au Grand Magal de Touba: Les gestionnaires se donnent les moyens de servir de succulents mets et d’un service de prestige Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2023 à 00:13 | | 0 commentaire(s)| Les gestionnaires de la cuisine des Résidences khadimou Rassoul s’illustrent dans leur promptitude à donner entière satisfaction aux fidèles et hôtes du Khalife général des Mourides. En plus d’un accueil chaleureux, le résident à droit à tous les honneurs. Dans ces résidences, l’hôte traité comme un roi ne doit nullement manquer de rien. Les gestionnaires de la cuisine se donnent les moyens de servir de succulents mets et d’un service de prestige.



Accueil Envoyer à un ami Partager