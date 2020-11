Culture: Abdoulaye_Diop, le ministre de la Culture, remet une distinction au président Denis Sassou Nguesso Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 08:52 | | 0 commentaire(s)| Le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye_Diop, a remis une distinction au président congolais Denis Sassou Nguesso. Un geste magnifié et immortalisé par les proches du président

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a en effet reçu du ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Abdoulaye_Diop, le prix de « Haute Distinction d’Honneur de la Fraternité de la Plume des Écrivains Sénégalais ».



La cérémonie s’est déroulée le 12/11/2020 à Brazzaville, selon l’info partagée sur Twitter par Ogo Valentin, de la direction Presse de la présidence de la République démocratique du Congo.





