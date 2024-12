Culture / Dakar Fashion Week 2024 : la mode s'invite au cœur de la nature pour ses 22 ans

Du 4 au 8 décembre 2024, Dakar vibrera au rythme de la 22e édition de la Dakar Fashion Week. Fidèle à son ambition de promouvoir la création sénégalaise, africaine et mondiale, cet événement emblématique confirme une fois de plus son rôle de pionnier dans le paysage de la mode sur le continent.



Cette année, la Dakar Fashion Week innove avec un décor inédit : le Parc Zoologique de Hann. Symbole d’un dialogue entre créativité et nature, ce lieu promet des défilés empreints d’une nouvelle poésie, où tissus et coupes vont dialoguer avec la faune et la flore. Ce choix audacieux reflète une volonté de réinventer la scène de la mode, en créant des expériences immersives pour les spectateurs.



La Dakar Fashion Week 2024 accueille une diversité inégalée de créateurs venus de tout le continent africain. Des stylistes du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et d’autres pays, se joindront à des invités internationaux pour présenter des collections qui célèbrent la richesse culturelle et l’innovation stylistique.



Depuis sa création, la Dakar Fashion Week, initiée par Adama Paris, est une plateforme de choix pour les talents émergents et confirmés. Elle est aujourd’hui une référence, inspirant de nombreux autres événements similaires à travers l’Afrique. Plus qu’un simple rendez-vous de mode, elle incarne une vision : celle d’une Afrique créative, fière et tournée vers l’avenir.



Avec des shows en pleine nature et une célébration de la diversité culturelle, cette édition promet d’être inoubliable. Pour les amateurs de mode et les curieux, le rendez-vous est donné : Dakar s’apprête à redéfinir, encore une fois, les codes du style et de l’élégance.