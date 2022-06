Culture: L'OMART veut que l'Etat s'approprie de Youssou Ndour comme Patrimoine africain vivant L'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal) a noté une grande redynamisation de la musique sénégalaise par l'artiste musicien international Youssou Ndour.

Dimanche 12 Juin 2022

En effet, à travers des prestations inédites en Europe, aux États-Unis, au Canada, et ce vendredi, au grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, l'enfant de la Médina et de l'Afrique des grandes victoires, a désormais semé les plantes de l'histoire et de l'épopée du Mbalax, par leurs graines.



L'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal félicite Youssou Ndour, ce monument et précurseur du festival Salam et du grand Bal de l'Afrique à Bercy.



Par ailleurs, l'Omart Sénégal interpelle l'état du Sénégal pour une appropriation nationale du patrimoine Africain vivant que demeure désormais Youssou Ndour.



L'Omart Sénégal soutient à juste titre le grand Bal de Bercy, qui se prépare avec ferveur, partout dans le monde.



Fait à Pikine Samedi 11 Juin 2022.



Ont signé:

Le président Omart Sénégal

Abdoulaye mamadou Guissé

Idrissa Diop, musicien international

Président du conseil scientifique Omart Sénégal

