[Culture] Nigeria : " Je le fais pour les rêves de millions d'enfants en Afrique sans accès à l'éducation ", Tunde Onakoya veut battre un record exceptionnel au World Guiness Record.

C'est le 17 avril, dans le cœur de Times Square à New-York, aux États-Unis, que Tunde Onakoya s'emploiera à battre un record tout de même audacieux pour le World Guiness Record ; celui du plus long marathon d'échec en 58 heures, sans perdre un match. Un défi intéressant qui se veut surtout charitable; "Je le fais pour les rêves de millions d'enfants en Afrique sans accès à l'éducation ", a-t-il posté.

