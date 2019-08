Culture: Vacance à Kaolack fait battre le Cœur de Ville Initié par la Société Saloum Investissement et Développement (SID), les VAK (Vacances à Kaolack) s'annoncent bien. C'est une centaine d'artistes qui se sont engagés pour cette 5e édition.

L'événement très attendu du public Kaolackois a réussi un grand coup lors de son ouverture ce samedi au Cœur de ville. Les VAK sont devenues aujourd'hui, l'une des dates phares du calendrier culturel de la région.



Initiées pour créer l'émulation chez les jeunes artistes et d'offrir à ces derniers un plateau d'expressions, les "Vacances à Kaolack" en véritable label d'expressions des jeunes talents de la capitale du saloum à travers différentes activités telles que: théâtre, danse, culture générale, Miss et chant, sont parties pour être une grande compétition.



Le Directeur Général du complexe de Cœur Ville a lors du lancement félicité les jeunes de Kaolack et fait un plaidoyer pour le développement de la ville de Mbossé. Le représentant du président Serigne Mboup a salué l'esprit des VAK qui allient éducation et culture, deux grands enjeux du monde actuel.



"Nous saluons et remercions les parents pour la confiance qu'ils ont en nous en laissant leurs enfants venir ici. Au nom du président Serigne Mboup, nous présentons et manifestons notre compassion aux victimes des inondations et nous nous engageons à les soutenir durant cette période difficile" a déclaré Mbaye Ngom DG du Coeur de ville.



Pour M. Ngom, le Saloum est une grande région productrice d'élites et de cadres mais éparpillés à travers le monde d'où la nécessité de mettre en place la DIRES (Diaspora de retour pour l'émergence du Saloum).



Un nouveau appel, mais plein de symbole et qui mérite une réponse des élites et cadres de la région pour un Kaolack émergeant.



Le DG du Coeur de ville a clôturé son discours par un appel à la solidarité, à l'unité pour un Kaolack debout.

Les VAK qui portent sur le thème "And deffar Kaolack" sont organisées en collaboration avec le groupe "Domou Saloum".





Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack













