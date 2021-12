Curiosité: Amina Mansour Sène, première femme conductrice du Ter Son nom est dévoilé au grand public, ce lundi 27 décembre 2021. Amina Mansour Sène, a conduit, ce jour, le Train express régional (Ter) avec à bord le Chef de l’Etat, Macky Sall, accompagné de la Première dame, Marième Faye Sall, et une forte délégation composée d’autorités de la République. Retour sur le parcours de cette jeune Sénégalaise diplômée de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) située au village de Sanar.

Elle fait partie de ces près de 950 jeunes employés par Seter pour l’exploitation du Train express régional (Ter), mis en circulation, ce lundi. Aminata Mansour Sène n’aurait jamais pensé devenir conductrice de train. Mais le destin en a décidé autrement. En effet, après des études littéraires, elle se lance un nouveau défi et s’engage dans une formation en communication. Après un diplôme en communication des technologies numériques et multimédias, elle commence d’abord chez SmartCOM’, une agence de communication basée à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.



Selon Ola.sn, Amina, designer, était chargée de proposer des designs pour toutes les conceptions qu'effectuait ladite entreprise. Elle quitte ce poste pour devenir secrétaire admirative dans une école avant de débarquer à la Senelec comme community manager puis conseillère technique chez Intelcia et enquêtrice chez Quality Center.



D’après son profil parcouru par Ola SN, après cette expérience, elle tente sa chance chez la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed) en tant qu’assistante en communication avant de se voir confier le poste de responsable commerciale chez Dawcom. La voilà aujourd’hui épousant un métier passionnant qu’est le métier de conductrice de Train.

