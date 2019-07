« Cyber Security Day » : Une initiative pour freiner les malfaiteurs du Net

La protection des citoyens contre les attaques de pirates est inscrite au cœur des débats de la 6e édition de « Cyber Security Day ». L’initiative consiste à freiner les agissements des « Hackers » et autres délinquants du net qui perturbent la quiétude des citoyens de beaucoup de pays du monde.



« Des pas importants sont posés par le Sénégal dans la lutte contre la cybersécurité. Nous avons impliqué cette fois les forces de défense et de sécurité. Tout cela rentre dans le cadre du renforcement des efforts consentis par l’Etat dans la lutte contre la cybersécurité », a témoigné le fondateur de la Cyber Security Day, Sidy Mouhamed Aidara.



Ainsi, le Secrétaire général du Ministère de l’économie numérique, Yoro Moussa Diallo a soutenu que Sénégal a fait des pas énormes pour attirer les investisseurs. « Les bailleurs investissent sur la base de critères. Ils regardent d’abord, si le pays a un dispositif pour combattre la cybersécurité. Souvent, vous voyez des pirates qui font des attaques et volent des banques. Mais, le Sénégal a fait des efforts énormes pour combattre freiner ces malfaiteurs », dit-il. La 6e édition « Cyber Security Day » a réuni plusieurs jeunes et près de 30 pays.



