Cyberattaque : Plusieurs sites de ministères du gouvernement du Sénégal atteints par le groupe « Anonymous »

Le mouvement hacktiviste « Anonymous » a mené des attaques sur des sites du gouvernement du Sénégal. Ce groupe d'hacktiviste informatique a procédé ce vendredi à des attaques par déni de service communément appelé DDoS sur plusieurs sites internet de ministères du gouvernement Sénégalais en les rendant indisponibles . Ainsi, ces différents sites web des ministères du gouvernement du Sénégal attaqués ont été répertoriés comme suit : le ministère de l'agriculture, la présidence de la république, le secrétariat général du gouvernement, le ministère des infrastructures et du transport terrestre, le ministère de l’environnement, celui de la fonction publique, du ministère des forces armées et celui du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité territoriale.

