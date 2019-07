Cybercriminalité au Nigéria : Plus de 204 milliards F Cfa perdus chaque année Considéré par l’opinion et par certains experts comme le berceau de la criminalité, le Nigéria n’est pas pour autant épargné par ce phénomène.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|



Selon des cyber-analystes de Microsoft, les institutions nigérianes comme les ministères perdent chaque année plus de 127 milliards de nairas (204 milliards 425 millions F Cfa) du fait de la cybercriminalité.



Akin Banuso, responsable de Microsoft pour le Nigéria et le Ghana, explique à africanews.com: « Les cyberattaques se multiplient sur le continent africain. Il est donc nécessaire que les gouvernements et les institutions de toutes sortes mettent en place des mesures pour limiter efficacement les cyber-risques ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos