DAKAR EPICENTRE DU COVID 19 : LES 19 MAIRES SE MOBILISENT POUR EVALUER LE TRAVAIL ET ADOPTER DE NOUVELLES STRATEGIES DE LUTTE Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoires Monsieur Oumar Gueye a co-présidé avec le ministre de la santé Abdoulaye Diouf SARR, ce jeudi, dans son ministère une rencontre pour échanger sur la problématique de la pandémie du coronavirus. Cette réunion a été ​ tenue en présence des 19 maires du département de Dakar et des autorités administratives.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020

Le ministre de la santé qui s’est réjoui de cette initiative est revenu sur certains points saillants de la rencontre. D’abord le ministère de la santé va faire un focus et avoir une préoccupation particulière pour les personnes âgées qui sont les plus vulnérables dans les communes, l’implication des Acs, le suivi et l’harmonisation au niveau des districts portés par les sous-préfets.



Le ministre de la santé a adressé ses remerciements à son collègue Oumar Gueye qui selon lui leur a donné l’opportunité d’évaluer le travail dans le cadre de la lutte contre le covid 19. « Nous avons décidé de consolider cette initiative. Tous les mois je serai au ministère des collectivités territoriales pour évaluer le travail qui se fait dans les communes » informe Diouf Sarr.



Après avoir magnifié le déplacement de son collègue ministre et la présence des 19 maires du département de Dakar, le ministre Oumar Gueye estime que la lutte contre le coronavirus est un combat spatial qui nécessite une implication ardue des maires qui, déjà étaient impliqués.



« Son Excellence le Président de la république en conseil des ministres a félicité les collectivités territoriales. Les jeunes et les badiénou Gokh doivent intervenir, l’expérience de Grand Yoff a été donnée. Des compétions peuvent se faire dans les quartiers et ce sera une compétition Covid-19, c’est-à-dire le quartier le plus impliqué dans la lutte » dixit le ministre des collectivités. En marge de cette rencontre il a félicité Madame le maire de Dakar d’avoir mis sur la table un million de masque.



Le ministre Oumar Gueye qui n’a manqué d’insister sur le respect strict des mesures barrières va rencontrer, avec le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, dans les prochains jours les maires des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque.





