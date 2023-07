DAKAR - Le C50%PN rend visite à Serigne Saliou Thioune Ibn Cheikh Béthio qui salue l’esprit d’entreprise et citoyen de Abdoulaye Sylla Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|

La délégation du Club 50% de Préférence Nationale, toujours dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation et d’informations, s’est rendue chez certaines personnalités. Cette semaine, la structure a été reçue par Serigne Saliou Ndigël Thioune Ibn Serigne Cheikh Béthio. Serigne Modou Bousso Dieng qui pilote cette tournée, en a profité pour saluer le travail oh combien exceptionnel du premier des Thiantacônes au profit du mouridisme et surtout en période de Grand Magal. Assane Sylla était aussi de la délégation. Le Directeur Général de Ecotra, par ailleurs, Secrétaire Général du club, sollicitera des prières au profit de Abdoulaye Sylla, PDG du groupe. Dans sa réponse, Serigne Saliou Thioune se réjouira de la visite avant de faire des témoignages sur l’initiateur du Club. Le C50% PN est en effet, un club qui a pour ambition de se battre pour amener l’État du Sénégal à laisser l’exécution des marchés publicité de manière prioritaire aux entreprises locales et ou de veiller au respect, par les sociétés étrangères, du contenu local qui devrait passer de 30 à 50%.

