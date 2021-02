DÉCÈS DE ME KHASSIMOU TOURÉ: L'hommage de Khalifa Sall Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

"Je viens d’apprendre avec une vive consternation le décès de Maitre Serigne Khassim Touré. Je salue l’immense avocat qui a consacré son existence professionnelle au triomphe de la justice et de la liberté. Je m’incline devant la mémoire d’un grand avocat qui a marqué de façon indélébile les prétoires pour son engagement constant et ses nombreux combats. Je partage la douleur de ses épouses, de ses enfants, de sa famille et de ses proches à qui je présente mes condoléances attristées. Mes condoléances s’adressent également à tous les avocats du Sénégal qui ont perdu un confrère brillant dans le verbe et dans le geste. Qu’Allah, dans Sa grande miséricorde, lui fasse la faveur de l’élever au rang des ceux qui accèdent au meilleur des Paradis. Amine", écrit Khalifa Sall sur sa page Facebook. En effet, Me Khassimou Touré était très engagé dans le dossier Khalifa Sall. Il défendait son frère, Mbaye Touré, arrêté en même temps que l'ancien maire de Dakar. C'est d'ailleurs Me Khassimou Touré qui avait pris "ses responsabilités" en demandant la grâce pour Khalifa Sall et Cie, comme le révélait à l'époque Libération. "Les commentaires, ce sera après. Tu pourras m'insulter après, quand tu sortiras, mais j'ai pris mes responsabilités en demandant la grâce et j'en assumerai toutes les conséquences", avait-il dit à Khalifa Sall, en le mettant devant le fait accompli.





Source : https://www.dakarposte.com/DECES-DE-ME-KHASSIMOU-T...

