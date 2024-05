DÉCOUVERTE : N°2 - L’histoire de GEORGE STINNEY, le plus jeune exécuté à mort de l'histoire moderne des États-Unis Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2024 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Connaissez-vous l’histoire de George Stinney, c’est le plus jeune condamné à mort de l’histoire moderne des États-Unis. Les faits remontent à la date du 23 mars 1944, deux jeunes filles nommées Betty June Binnicker, 11 ans et Mary Emma Thames, 7 ans partent cueillir des fleurs à bicyclette mais le lendemain les deux jeunes filles sont retrouvées mortes dans un fossé, le crâne éclaté, une enquête et donc lancée et il s’avère que le lieu où sont mortes les deux jeunes filles se trouvait non loin de la maison Stinney, une famille noire afro-américaine qui vivait près de la voie ferrée qui marque la séparation entre quartiers noirs et quartiers blancs, à Alcolu (une cité ouvrière ségréguée dans le comté de Clarendon, l'État de Caroline du Sud, aux États-Unis). Après la mort tragique des deux jeunes fillettes. La police a donc interrogé le jeune Georges Stinney 14 ans dont certains assurent qu’il avait déjà échangé avec les deux victimes qui lui demandaient où elles pouvaient trouver des fleurs juste avant de mourir, cueillis chez lui en l’absence de ses parents, c’est le 23 mars 1944, que les enquêteurs ont trouvé ce jeune comme coupable idéal de cette affaire. Georges Stinney Jr est donc embarqué, selon certains historiens, les aveux faits par Georges ont été extorqués sous la pression des enquêteurs. Le procès s’effectue en 10 minutes seulement aucun témoin n’est appelé à la barre pour témoigner et les juges rendent leur verdict. Georges Stinney Jr est condamné à mort à la chaise électrique le 16 juin 1944. Trop petit pour la chaise, ce jeune a été rehaussé, sur sa tête, le masque lui glissait sur son petit visage attristé, tout le monde le voyait en pleurs. George Stinney est électrocuté et agonise huit minutes, mais ce n’est que 70 ans plus tard que le jugement de Georges Kiné junior a été annulé en raison de beaucoup d’irrégularités, une histoire qui restera à jamais gravée dans la mémoire des noirs américains.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/DECOUVERTE-N-2-L-histoir...

