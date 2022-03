DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE :La requête d’Ousmane Sonko tout droit vers un rejet ? Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|



Le leader du Pastef voudrait bien se libérer de cette entrave que constitue actuellement le contrôle judiciaire qui lui est appliqué afin de pouvoir vaquer à ses occupations comme il le souhaite. Ce, d’autant qu’il a un nouveau statut : celui d’édile de Ziguinchor qui nécessite forcément des voyages hors du territoire national. Même si le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance, il nous revient que du côté du Parquet, l’on n’est pas prêt à donner son accord. Motif : il n’y a pas encore d’audition au fond.







Ousmane Sonko va-t-il enfin retrouver sa liberté d’aller et de venir même hors du pays chaque fois qu’il en éprouvera le besoin ? Le juge d’instruction du premier cabinet va-t-il accéder à sa demande et rendre une ordonnance favorable en levant le contrôle judiciaire qui lui a été infligé après son inculpation dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr ? Le journal «Les Echos» craint que non ! Du moins du côté du Parquet, en tout cas, il semble que l’on ne soit pas encore dans les dispositions pour donner un avis favorable. Pour l’heure, le dossier est toujours sur le bureau du procureur de la République, nous ont soufflé nos sources. Nos informateurs, qui doutent fort que le Parquet donne un avis favorable, soutiennent qu’en réalité, l’argument qui a été opposé à Ousmane Sonko, lorsqu’il avait voulu quitter le pays pour aller à Lomé et participer à au débat monétaire, est toujours d’actualité.

Jusqu’à présent, l’opposant politique n’est pas encore entendu sur le fond du dossier. Ceci constitue un obstacle à la requête du leader de Pastef. Notre interlocuteur de préciser que du point de vue procédural, la requête du nouveau maire de Ziguinchor est trop prématurée puisque depuis qu’il a été inculpé, aucun acte d’instruction n’a été posé par le magistrat instructeur.La parole revient, toutefois, au chef du Parquet.

Rappelons que le maire de Ziguinchor avait déposé la semaine dernière une requête aux fins de mainlevée du contrôle judicaire qui a été déposée sur la tabler du Doyen des juges d’instruction. Ladite requête est une copie quasiment de la première qui a été déposée et qui n’a pas eu de suite, mais à la différence près qu’ici, Ousmane Sonko s’est prévalu, outre des motifs classiques à savoir qu’il est régulièrement domicilié et qu’il présente des garanties de représentation en justice, de son nouveau statut de maire de Ziguinchor. A cet effet, il soutient avoir parfois besoin de voyager hors du territoire national comme l’exige son nouveau statut. Cet argument bien que valable et légitime pourrait ne peut être efficace.





Alassane DRAME



Source : Source : https://www.jotaay.net/DEMANDE-DE-MAINLEVEE-DU-CON...

