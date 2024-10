DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE | 41 LISTES À LA CONQUÊTE DES VOIX DES SÉNÉGALAIS

C’est parti ! Le Sénégal entre officiellement en campagne électorale pour les élections législatives anticipées qui se dérouleront pendant trois semaines. Ce scrutin, qui marque un moment crucial de la vie politique sénégalaise, se tient dans un contexte de grande attente de la part des citoyens, désireux de voir émerger une Assemblée nationale plus représentative, dynamique et réceptive aux défis sociaux, économiques et politiques du pays.

Plusieurs partis, coalitions et candidats indépendants s’affronteront pour gagner la confiance des électeurs et obtenir des sièges dans la future Assemblée nationale. Sur les réseaux sociaux, certains partis annoncent déjà leurs couleurs pour le coup d’envoi.

Les candidats, quant à eux, sont encouragés à mener des campagnes pacifiques et respectueuses des lois électorales. Les leaders politiques, les médias et les citoyens sont invités à faire preuve de responsabilité et de civisme. Cette élection est l’occasion de montrer la maturité démocratique du Sénégal et de rappeler que les débats, aussi passionnés soient-ils, doivent rester dans le respect mutuel. Hier, lors d’un face-à-face avec la presse au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye a appelé à une campagne électorale responsable, évitant les clivages et les discours pouvant engendrer des violences.

Les candidats devront se mobiliser pour convaincre les électeurs de leur capacité à instaurer une Assemblée nationale proactive, résolument tournée vers les aspirations de la population. De nombreux observateurs espèrent que la prochaine législature marquera un tournant, en valorisant le dialogue, l’inclusion et l’innovation dans les processus décisionnels.



Les semaines à venir promettent d’être déterminantes pour l’avenir politique et social du Sénégal. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante, où chaque voix compte et où les citoyens auront l’occasion d’exprimer leurs attentes pour une gouvernance plus juste et plus inclusive.

Source : https://senemedia.com/annonce-76545-dmarrage-de-la...