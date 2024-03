DEPUIS LE MOT D’ORDRE DU PRESIDENT MACKY SALL : La campagne d'Amadou Bâ prend un nouvel élan, des moyens énormes dégagés

L’adage selon lequel il n’est jamais trop tard pour bien faire décrit bien la situation de Benno durant cette campagne. Amadou Ba, qui était abandonné à lui-même durant toute la première semaine de campagne, bénéficie depuis le mot d’ordre du Président, du soutien de presque tous les ministres, Dg et autres responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est passé d’une campagne sobre à des mobilisations monstrueuses dans les départements avec l’appui du responsable de chaque zone. Mieux, chaque comite électoral a reçu son enveloppe pour la campagne.





La campagne de Amadou Ba est en train de connaître un nouveau tournant. Les réticences de ses camarades de parti et de coalition semblent s’être dissipées avec le mot d’ordre du Président Macky Sall. Depuis qu’il a enjoint à ses troupes de descendre sur le terrain et de mouiller le maillot pour la victoire de leur candidat, la différence s’est fait sentir dans le rythme de sa campagne. La léthargie a vite laissé place à de grandes mobilisations et des engagements forts des responsables hôtes à porter Amadou Ba.

Son passage à Bokki Dialloube, chez Abdoulaye Daouda Diallo, en est la plus parfaite des illustrations. Les deux hommes dont les rapports ont toujours été décrits comme heurtés, sont apparus sur le toit d’un même véhicule dans une parfaite symbiose, entourés d’une foule en liesse malgré la température élevée et le Ramadan.





Des responsables mouillent le maillot, 6 millions minimum pour chaque commune pour fonds de campagne







Abdoulaye Saydou Sow qui avait même dissous son comité électoral s’est remis au travail. Le ministre de l’Urbanisme a ressuscité ledit comité et est depuis lors dans une campagne intense. D’autres responsables ont suivi le mouvement durant cette dernière semaine de campagne pour Amadou Ba.

Même si le Président Macky Sall n’est pas encore descendu sur le terrain, son mot d’ordre a fait bouger les choses. Et mieux encore, les moyens de campagne qui ont été bloqués depuis lors, ont finalement été déployés. Chaque comité électoral a reçu 6 millions, certaines en ont même reçu beaucoup plus du fait de leur taille.

La communication a aussi bougé avec la vidéo de Amadou Ba, un chauffeur rassurant au volant d’un bus qui représente le Senegal, devenue virale. En plus de cela, on ne peut pas faire quelques mètres à Dakar sans voir l’image de ce dernier sur un panneau publicitaire.



