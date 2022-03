DER/FJ : Mame Aby Sèye nommée déléguée Générale

Exit Papa Amadou Sarr, Mame Aby Sèye a été nommée Ministre déléguée Générale de la DER/FJ. Elle dirigeait depuis Mai 2019 le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), créé en 2014.



Pape Amadou Sarr, pour rappel, a été limogé par le Chef de l’État Macky Sall, après avoir, lors du 8 Mars journée internationale des droits des femmes, qualifié d’inepties certaines inégalités rencontrées dans la communauté.

Il avait cité par exemple le fait pour la femme de ne pas pouvoir serrer la main d’un homme « au 21ème siècle », « celle du marabout, du vieux…ne peut pas être dans la même salle et pourtant le soir lui serrer bien plus que la main », avait-il lâché. Lynché sur les réseaux sociaux, Papa Amadou Sarr longtemps soutenu par le Chef de l’État dans sa gestion de la Der, sera finalement lâché par ce dernier et remplacé...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/DER-FJ-Mame-Aby-Seye-nom...