DES RECOMMANDATIONS POUR RÉFORMER LE MOUVEMENT NAVÉTANES

Les travaux de réforme ont abouti à plusieurs recommandations majeures, dont la révision de la loi sur les activités sportives et l’unification du mouvement, a annoncé la ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Dakar, 4 mars (APS) – Les participants aux travaux de réforme du mouvement ”navétanes” ont formulé plusieurs ”recommandations fortes”, comme la reprise de la loi relative aux activités physiques et sportives et l’unification dudit mouvement, a déclaré, mardi, la ministre en charge des Sports, Khady Diène Gaye. Les participants ont également préconisé l’aménagement et la construction d’infrastructures de proximité polyvalentes, a-t-elle aussi indiqué lors de l’atelier de restitution de ces travaux. Elle a ajouté que les concertations sur la réforme du mouvement “navétanes” ont également recommandé le renforcement de la ”formation des ressources humaines’’ et de ‘’rendre obligatoire” la pratique pluridisciplinaire et la prise en charge de la petite catégorie. De même, les participants ont prôné la ‘’prise en charge du sport féminin et du handisport’’ et appelé à ‘’promouvoir” les disciplines de la culture, mettre en place un programme d’éducation à la citoyenneté, inciter les Associations sportives et culturelles (ASC) à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises. Entre autres recommandations, ils ont invité à ‘’renforcer les opportunités de financement des entreprises’’ et ‘’la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs du mouvement”. Khady Diéne Gaye a insisté sur la nécessité d’une prise en charge des préoccupations majeures par les plus hautes autorités. Il s’agit de la ”circonscription des compétitions de “navétanes”, la réorientation du mouvement vers des activités civiques et citoyennes, ainsi que des actions de développement socio-économique, a-t-elle précisé. Elle s’est réjouie de l’engagement de tous les acteurs dans le processus de réforme du mouvement ”navétanes”. ”Le mouvement navétanes devrait être plus que jamais un excellent levier de transformation sociale, orienté vers l’éducation civique et citoyenne, à l’image du Service civique national qui contribue à façonner un modèle de citoyens respectueux des valeurs de la société”, a t-elle déclaré. Elle a rappelé que le mouvement navétanes constitue un réservoir de talents pour les sportifs et le monde de la culture. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



