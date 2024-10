DES START-UPS SÉNÉGALAISES S'ILLUSTRENT LORS DU DEMO DAY CHALLENGE+ DAKAR Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2024 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Ces projets couvraient des secteurs variés tels que la GreenTech, la FinTech, l'EdTech, la logistique, le e-commerce et le transport connecté. Le vendredi 25 octobre, une dizaine de start-ups sénégalaises issues de la première promotion du programme Challenge+, lancé par HEC Paris en partenariat avec la DER/FJ et l'Ambassade de France au Sénégal, ont présenté leurs projets devant un jury. Ces projets couvraient des secteurs variés tels que la GreenTech, la FinTech, l'EdTech, la logistique, le e-commerce et le transport connecté. Tour à tour, ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont rivalisé d'ingéniosité en présentant leurs projets novateurs devant un public conquis. À l'issue des présentations, c'est le projet LIMAWA de Seydina Issa Laye Seck qui a remporté le premier prix lors de ce Demo Day. LIMAWA est une start-up qui conçoit localement des unités de réfrigération alimentées par l'énergie solaire, adaptables et installables sur tous types de véhicules (camions, remorques, tricycles). Ces solutions représentent une alternative innovante, économique et écologique face à l'utilisation des compresseurs conventionnels alimentés par le carburant et l'électricité dans l'industrie du froid. NeoFarm s'est classée en deuxième position. La start-up développe des solutions technologiques pour des fermes respectant des pratiques agricoles durables. Installées sur de petites surfaces à proximité des villes, les fermes maraîchères de NeoFarm permettent de produire des légumes bio distribués localement. Face aux défis du changement climatique et de la résilience alimentaire, Alexia Rey et son équipe se donnent pour mission de faire émerger un modèle de production écologique. TukkiJamm, dirigée par Khadim Aw, a complété le podium en arrivant troisième. Il s'agit d'un vaste réseau de covoiturage domicile-travail. TukkiJamm a mis en place une solution digitale facilitant la mobilité quotidienne des salariés en entreprise. Le prix coup de cœur a été attribué à Alyfa, une start-up fondée par Racky Daffé, spécialisée dans la confection de matériel ludique pour enfants et adultes, mettant en valeur la richesse de la culture africaine. Alyfa, selon Mme Daffé, cherche à « redéfinir l'idée de jouer pour les enfants et les familles à travers le monde, en intégrant la culture africaine dans les jeux ». Cette première cohorte d'une dizaine d'entrepreneurs a bénéficié, dans le cadre du programme Challenge+, lancé le 2 novembre 2023 à Dakar, d'une formation de huit mois. Ils ont eu l'opportunité de côtoyer un réseau d'experts dans divers domaines : stratégies de croissance, marketing et développement commercial, droit des start-ups, dispositifs de financement, modélisation et ingénierie financière. L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a souligné l'importance du programme en déclarant : « Notre soutien à la mise en place du programme HEC Challenge+ au Sénégal en 2023, reflète notre volonté d’accompagner de jeunes dirigeantes et dirigeants sénégalais dans leur ambition de marquer durablement le paysage économique et social du Sénégal. Aujourd’hui, 8 mois après le début du programme, ce Demo Day est une étape importante qui donne la possibilité à 11 entrepreneuses et entrepreneurs d’exposer et défendre, devant de nombreux investisseurs, le potentiel que représente leur activité et l’engagement qui est le leur. » « Challenge+ est un programme de formation et d'accompagnement de créateurs d'entreprises innovantes. C'est un programme que j'ai lancé avec un collègue, professeur de stratégie, en 1990. Cela fait donc 34 ans qu'il est devenu en France une référence pour l'accompagnement des créateurs d'entreprises innovantes. Il s'est également développé en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Notre mission est de sélectionner, former et accompagner des entrepreneurs à haut potentiel. Pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire ? Parce que ce sont des pays extrêmement dynamiques, où les possibilités sont extraordinaires », a déclaré Étienne Krieger, fondateur de Challenge+. Pour Philippe Oster, directeur des affaires internationales de HEC Paris, Challenge+ incarne la mission même de HEC. « Cette mission dépasse aujourd'hui la simple formation d'élites. Elle englobe la diversité de genre, la diversité culturelle et notre capacité à inclure ces diversités. Nous portons des programmes d'égalité des chances depuis plusieurs décennies », a-t-il souligné. M. Oster a également salué la qualité de cette première promotion Challenge+ au Sénégal. « Ce sont de belles entreprises, certaines valorisées à plusieurs centaines de millions d'euros. Elles sont influentes et accompagnent déjà des initiatives majeures, y compris dans la Silicon Valley », s'est-il réjoui. De son côté, Eléna Dia, coordinatrice de la cellule d'animation de l'écosystème à la DER/FJ, a rappelé que l'accompagnement entrepreneurial est essentiel pour toute économie visant une croissance durable et inclusive. « Au-delà du financement, pour lequel nous sommes souvent connus à la DER, il est crucial d'offrir aux entrepreneurs les outils, compétences et réseaux nécessaires pour transformer des idées en projets concrets et en entreprises pérennes. C'est ce que propose Challenge+ à travers son approche rigoureuse et son programme structuré conçu pour renforcer les capacités des entreprises tout au long de leur parcours », a-t-elle déclaré, en saluant la qualité exceptionnelle des projets de cette première cohorte. Source Logo: SenePlus Primary Section: Développement Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/developpement/des-start-u...

Accueil Envoyer à un ami Partager