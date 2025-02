DEVENEZ REPRÉSENTANT OFFICIEL DE FANII GROUPE

QUI SOMMES-NOUS ?



FANII GROUPE est une marque de vêtements reconnue pour la qualité et l’originalité de ses créations. Nous vous offrons l’opportunité de devenir notre représentant exclusif dans votre pays.



CONDITIONS DU PARTENARIAT



Représentez FANII GROUPE et développez nos ventes sur votre marché 50% du montant des commandes à verser à la commande, le reste après la vente Commission de 10% sur chaque produit vendu

Marge supplémentaire possible de 5000 à 15 000 FCFA par produit



ENGAGEMENTS DE FANII GROUPE



Confection de vêtements haut de gamme avec une finition soignée Livraison rapide et sécurisée

Accompagnement et support commercial



MODALITÉS DE PAIEMENT

Wave

Virement bancaire Western Union



COMMENT REJOINDRE LE PROGRAMME ?



Contactez-nous pour discuter des modalités

Signez le contrat de partenariat

Passez votre première commande et commencez à vendre !