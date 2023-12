DGE: Ayib Daffé rentre encore sans fiches !

« Salam à tous. On est focus sur notre mission. On communiquera le moment venu. Patience , persévérance et sérénité ». C’est le seul message que nous avons obtenu du mandataire du candidat déclaré , Ousmane Sonko. Ce lundi, Ayib Salim Daffé s’est rendu à la direction générale des élections (DGE) quelques jours après que le tribunal d’instance hors classe de Dakar a donné son verdict donnant raison à Ousmane Sonko.







Il faut rappeler que, le mandataire qui devient même « plus connu » que certains candidats déclarés à la présidentielle à cause de son défilé incessant à la DGE, a l’habitude de faire des posts juste à la sortie de ladite administration. Mais cette fois-ci, c’est « silence radio ».







Cependant, nous sommes en mesure de rappeler, selon nos sources, que « la direction générale des élections campe toujours sur sa position concernant les fiches de parrainages de Ousmane Sonko.











