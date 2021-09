DGID : Le syndicat des travailleurs dénonce une gestion de deux poids deux mesures et prévient. Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Le syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF) s’est réuni ce mercredi 22 septembre 2021, pour encore une fois fustiger la réaction de la direction par rapport à leur plateforme revendicative. Face à la presse,



Modou Diongue, SGA du syndicat de regretter : « ce qui était une lutte syndicale normale dans une administration, a rapidement tourné en une volonté manifeste d’humilier, d’avilir des mères et pères de familles, le SG en premier. »



Poursuivant, il souligne que « l’instruction 00009/MEFP qui octroie 63% des avantages à 300 agents et 37% aux 1400 autres, continue à plonger dans la précarité beaucoup de pères de famille ayant contacté des prêts avec le système précédant de répartition. L’arrêté n⁰10013 du 14 juin 2017 portant organisation de la DGID est venu anéantir nos perspectives de carrière à la DGID. »



Le SGA est revenu sur les médiations qui ont été faites. Il s’est désolé des résultats négatifs qu’il impute à l’administration. « Les médiateurs qui m’ont approché reviennent avec la même information : une rigidité dans les positions des autorités de la maison. »



Pour rappel, les trois points de revendication du syndicat tournent autour de l’annulation de l’arrêté qui affecte le SG ; la mise en place d’un système équitable de rémunération ; la gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps, et enfin le maintien des acquis fonciers...

