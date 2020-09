DIAMNADIO MADANI MAKI TALL OBTIENT 10.5 MILLIARDS POUR UN FUTUR COMPLEXE SPORTIF ET HOTELIER Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Madani Maki Tall, ancien directeur des Opérations de la Banque mondiale à Dakar, réussit sa reconversion. Il est actuellement Pca d'Envol Immobilier avec comme partenaire associée Aminata Niane l'ancienne patronne de l'Apix. Envol Immobilier a réalisé la première sphère ministérielle de Diamnadio en 2018. Madani Maki Tall sera accompagné dans son projet par la Banque ouest africaine de développement. Le nouveau patron de la banque, Serge Ekue, vient de confirmer à Dakar ce 09 septembre le financement déjà accordé le 24 juin dernier par le Conseil d'administration de l'institution bancaire sous régionale de 10,5 milliards de frs. Le nouveau président de la BOAD notera à propos du projet que c'est « Glorifier les champions régionaux à travers la mise en place de mécanismes permettant le financement et l'accompagnement technique des projets innovants en Afrique ». Le promoteur de cet important projet, Monsieur Madani Maki TALL a tenu à rassurer le Président de la BOAD sur sa volonté de faire de ce projet une réussite afin de toujours mériter cette grande confiance que l'institution vient de placer en lui et en son projet. « Je réitère mes bonnes dispositions et ma volonté à travailler avec vous-même et l'ensemble de vos collaborateurs pour faire en sorte que le projet atteigne les impacts attendus. C'est le premier du genre dans la sous-région, je suis d'ailleurs convaincu qu'il fera date. Par son caractère innovant, le projet a amené la BOAD à sortir des sentiers battus et à « oser ». La construction de cet important complexe sportif et hôtelier de dernière génération et unique en son genre, devrait être finalisée début 2022. Pour rappel, les sphères ministérielles de Diamniadio ont constitué un joli coup pour le sieur Madani Macky Tall, l'Etat ayant acquis ces sphères à un prix très généreux ayant permis au duo Madani Tall-Aminata Niane de rentabiliser grandement une opération aux risques quasi-nuls puisque l'Etat du Sénégal, unique client, s'engageait à acheter toutes les sphères Et puisque la solvabilité de ce même Etat ne fait guère de doute, on voit d'ici la bonne affaire faite par notre duo qui s'apprête à remettre ça pour.



Source : Source : https://letemoin.sn/diamnadio-madani-maki-tall-obt...

