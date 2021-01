"DIARY SOW RETROUVÉE " L'ambassade et le consulat du Sénégal à Paris démentent "Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'Ambassade et le Consulat Général du Sénégal à Paris n'ont aucune information officielle ou officieuse indiquant que Diary Sow a été retrouvée", informe le consulat sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021



