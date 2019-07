DIC : Aliou Sall devant les enquêteurs demain, Mansour Faye défend Macky Sall Le Ministre Mansour Faye, en charge du développement communautaire soutient que Macky Sall n’a personne à protéger. Ce qui le prouve est la convocation de son frère, Aliou Sall à la Division des Investigations criminelles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall, précise-t-il aux journalistes de RFM, traite les Sénégalais à égal dignité. Il est conscient que le Sénégal ne l’appartient pas. Et, il doit travailler pour la démocratie et le développement économique du pays. Ces proches, insiste-t-il, vont l’aider à remplir de manière convenable ses engagements présidentiels.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos