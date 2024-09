DIC: Lat Diop, l'ancien DG de la LONASE, face à des accusations de corruption de 5 milliards

Une dénonciation troublante

Les investigations ont été déclenchées suite à des accusations formulées par Mouhamed Dieng, le patron de 1Xbet Sénégal. Selon les informations révélées par Dakaractu, Dieng aurait déclaré avoir remis 5 milliards de francs CFA à Lat Diop, en plusieurs tranches. Cet argent aurait permis à Diop d'acquérir divers biens, notamment une maison à Grenoble.



Réaction de Lat Diop

Interrogé sur ces accusations, Lat Diop a catégoriquement nié tout acte de corruption, qualifiant ces déclarations de délation. Il a fermement rejeté les allégations, affirmant qu'elles étaient infondées et manipulées.



Les interrogations d’un avocat

L'un des avocats de Lat Diop a exprimé son indignation face aux déclarations de Mouhamed Dieng. "Pourquoi quelqu'un qui admet avoir corrompu un accusé se retrouve libre, tandis que ce dernier est placé en garde à vue ?" a-t-il questionné, soulignant l'absurdité de la situation.



Poursuites judiciaires

À l'issue de son audition, Lat Diop a été placé en garde à vue et fait face à des accusations de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. L'affaire soulève des questions importantes sur la transparence et l'intégrité des institutions publiques, ainsi que sur les pratiques de corruption au sein du pays.



L’enquête sur Lat Diop et les allégations de corruption autour des 5 milliards de francs CFA se poursuivent. Ce dossier met en lumière des enjeux cruciaux concernant la gouvernance au Sénégal. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer les suites judiciaires de cette affaire et son impact sur la scène politique. Restez informés pour suivre l’évolution de cette affaire captivante.