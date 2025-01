DIC: la confrontation de Tabaski Ngom, l’absence de preuves, les chauffeurs de Moustapha Diop et la garde à vue de Djim Momath Ba, ex-DG de l’APROSI… Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête ordonnée par le procureur de la République financier et confiée à la Division des investigations criminelles (Dic) se poursuit avec l’audition de celle qui a été au cœur de cette tempête judiciaire. Il s’agit de Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, arrêtée pour détournement portant sur 700 millions F CFA à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) et dans lequel est cité l’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop. Elle a été entendue par les enquêteurs qui lui ont d’ailleurs demandé des preuves de décharges qu’elle a été incapable de présenter. Sa garde à vue est prolongée, mais les deux chauffeurs du député Moustapha Diop ont été relâchés après une confrontation et une audition.



Toujours dans le cadre de cette affaire, Djim Momath Ba, ex-directeur général de l’APROSI, a également été auditionné par les enquêteurs de la DIC et placé en garde à vue.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/DIC-la-confrontation-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager