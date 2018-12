DIOURBEL: Le frère de Maître Ciré Clédor Ly, Abdourahmane Demba LY (APR) enrôle plus de 200 familles à la CMU pour la première fois Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 11:21 commentaire(s)|

Thierno Kandji peut bel et bien compter sur Abdourahmane Demba Ly (ADL). L'étoile montante du landerneau politique de la ville de Diourbel s'est distinguée par son approche politique, lors de sa rentrée politique à Diourbel.



En contact permanent avec sa base, le leader ADL, qui travaille corps et âme pour une brillante réélection du Président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, a enrôlé samedi 207 familles dans le programme de la Couverture Maladie universelle (CMU) .



Le choix de Abdourahmane Demba Ly est judicieux. Conscient de l'importance que le chef de l'Etat, Macky Sall accorde a ce programme phare du Plan Sénégal émergent (PSE), il a apporté sa pierre à l'édifice en participant activement à la matérialisation de sa volonté de garantir à tout citoyen sénégalais, des soins de santé de qualité.



"Nous ne sommes qu'à la première phase de cet enrôlement parce que d'ici le 15 Janvier, nous allons encore enrôler d'autres familles pour concrétiser la politique sociale du président Macky Sall pour qu'il soit réélu dès le premier tour", déclare-t-il, sous les applaudissements de ses militants et sympathisants des quatre coins: de Ndesser, Ndoulo, Thies, Dakar venus nombreux assister à la cérémonie de remise des carnets de mutuelle de santé aux premières familles bénéficiaires, marquant sa rentrée politique.



Le pari de la mobilisation à été gagné. Beaucoup de leaders politiques à l'image du directeur de la CMU, Baka Madior Fall ainsi que celui du CROUS de Thiès, Moustapha Guèye, non sans compter une forte délégation du coordonnateur départemental de BBY, Dame Diop. Les autres responsables politiques comme Aminata Tall qui n’ont pas pu faire le déplacement, ont été représentés. Des chefs religieux et coutumiers ont fait le déplacement aussi pour lui manifester leur amitié, ainsi que ses amis qui sont venus de France. Alliant la politique au social, Abdourahmane Demba Ly semble être bien parti pour jouer sa partition dans la réélection du chef de l'Etat, Macky Sall dans la région de Diourbel.

