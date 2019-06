Accueil Envoyer Partager sur facebook DIPLOMATIE : LE SÉNÉGAL ÉLU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME COMMISSION DE ‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES à NEW YORK Rédigé par Mame Diarra FALL le 7 Juin 2019 à 03:53 Ce 4 juin 2019 , l’ambassadeur Cheikh Niang, Représentant permanent du Senegal auprès de l’Organisation des Nations unies a été élu , par acclamation, Président de la 2 eme Commission de l’Assemblee générale des Nations unies pour sa 74 eme session qui va démarrer ses travaux au mois de septembre prochain.



Cette Commission est chargée de formuler des recommandations à l’Assemblee générale sur les questions Économiques et financières et touchant le développement durable.

Cette présidence sénégalaise intervient à un moment marqué par la résurgence de défis pressants liés à l’agenda du développement et des négociations difficiles sur les thématiques portant notamment sur l’urgence climatique, la réforme de la gouvernance économique mondiale, le système financier international, le commerce international, la soutenabilite de la dette extérieure, la sécurité alimentaire, les flux financiers illicites .

Coïncidant avec la célébration du 75 eme anniversaire de la naissance de l’Organisation cette présidence sera aussi marquée par les discussions sur la réforme initiée par le secrétaire général des nations unies sur le te positionnement du système de développement de l’ONU et la fin du premier cycle des 4 ans de mise en œuvre de l’Agenda 2030 sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) qui fera l’objet d’un sommet des chefs d’Etat les 24 et 25 septembre 2019 durant la semaine de haut niveau du débat général de cette 74 eme session de l’Assemblee générale des nations unies Accueil Partager sur facebook



