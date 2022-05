DJ Yves : "Même mourant, Ndiaye gardait le sourire et supportait la maladie avec dignité" Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 22:45 | | 0 commentaire(s)| Il a été le premier à annoncer la maladie de Ndiaye dans les médias et les réactions n'ont pas tardé. Dj Yves, pour ne pas le nommer, a assisté son ami comme il l'a pu et a avoué que ce dernier avait supporté sa maladie avec dignité. Même malade, il chantait des zikrs pour rendre heureux les gens", a-t-il témoigné.



