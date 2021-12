DJEDDAH : Le Secrétaire Général de l’OCI reçoit Wael Youssef El-Anzi, Consul général de l’Etat du Koweït

Le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), S.E. M. Hissein Brahim Taha, a reçu, dimanche 12 décembre 2021, dans son bureau au siège du Secrétariat Général, M. Wael Youssef El-Anzi, Consul général de l’Etat du Koweït et Représentant permanent auprès de l’OCI.



La rencontre a permis de mettre l’accent sur l’importance des relations établies entre l’Organisation de la Coopération Islamique et l’Etat du Koweït et d’examiner les moyens permettant de les promouvoir et d’intensifier la coopération bilatérale sur les questions d’intérêt commun.



Le Secrétaire Général s'est félicité du soutien indéfectible de l'Etat du Koweït, tant à l'Organisation, qu'à l'action islamique commune.















































































































































































































































































Source : https://www.exclusif.net/DJEDDAH-Le-Secretaire-Gen...