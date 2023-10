DOKH_MBOKK_NGUIR_MOTTALI_YÉNNÉ : Une Tournée Inoubliable pour la Coalition TAXAWOU SÉNÉGAL**

Avec une profonde satisfaction, nous annonçons le début d'une tournée exceptionnelle de sept jours au sein de la Région de Kaolack. La population de cette région nous a réservé un accueil extrêmement chaleureux lors de notre tournée de proximité et de parrainages, organisée par la coalition TAXAWOU SÉNÉGAL. Sous la direction éclairée du Président Khalifa Sall, la tournée Mottali Yéene se déploiera sur l'ensemble du territoire sénégalais et atteindra également la diaspora. Notre objectif premier est d'écouter attentivement nos compatriotes, d'échanger avec eux et de travailler ensemble pour bâtir un Sénégal caractérisé par la paix, la prospérité et la cohésion nationale. L'année 2023 sera une année de mobilisation intense pour nous tous, tandis que 2024 sera l'année de la victoire. Nous sommes déterminés à marcher ensemble vers "L'ESSENTIEL". Nous invitons tous les citoyens et citoyennes sénégalais à se joindre à nous dans cette quête pour un avenir meilleur. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur nos prochaines étapes et activités au cours de cette tournée mémorable. Barthelemy DIAS

Source : https://www.jotaay.net/DOKHMBOKKNGUIRMOTTALIYENNE-...