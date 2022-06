DPDPE : lutter et réduire la prévalence des mariages d'enfants au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 17:05 | | 0 commentaire(s)| La Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Enfant, a organisé un atelier sur le Plan d'actions National d'abandon des mariages précoces au Sénégal. A travers ce plan, notre pays s'engage à coordonner et à renforcer la lutte contre les mariages dits précoces. L'objectif étant de réduire la prévalence de ce phénomène à l'horizon 2023. Ce combat qui entre dans le cadre de la lutte contre les pratiques néfastes envers les enfant,s est un défi majeur selon la directrice Dieguy Diop.



