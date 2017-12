DPG - Déthié Fall: « Le Premier ministre a présenté un Sénégal différent de celui que nous vivons »

« Le Premier ministre a présenté un Sénégal différent de celui que nous vivons. Le pays que nous connaissons et où nous vivons, ne reflète, point, tout ce qu’il vient de lire», a, d’emblée, réagi le responsable du parti Rewmi, Dethié Fall.



Très critique à l’endroit de la Déclaration de politique générale (Dpg) de Mahammed Boun Abdallah Dionne, le député lâche, des preuves à l’appui. «Le taux de chômage était de 10,4% aujourd’hui, il est à 12,4%. Soit une hausse de 2%», dit-il.



Pour lui, «les libertés des opposants sont quotidiennement piétinées au Sénégal et il n’y a pas de dialogue sincère». En ces termes, le Vice-président de Rewmi ne retient de cette présentation du Chef du Gouvernement, que «des promesses et des manquements».