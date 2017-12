DPG - La députée Aminata Kanté prend la défense de l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye L’honorable députée Aminata Kanté a fait part de son étonnement quant à la Déclaration de politique générale du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et elle montre toute son inquiétude sur l’utilisation de l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye. Elle s’est prononcée ce mardi lors des débats issus de la Déclaration de politique générale du PM.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

« Le Premier ministre a cité en 2014, plus de 150 points dans son premier discours de politique générale. Et, surtout sur la réduction du mandat présidentielle à 5 ans. Et tout cela n’a pas abouti. C’était des fausses promesses. Donc, vous avez intérêt à revoir votre système de politique", avance-t-elle.



En ce qui concerne l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye, la députée Aminata Kanté déplore la situation de cet hôpital et rappelle au Premier ministre que l’hôpital a été inauguré depuis 1 an. Tout en rappelant que l’hôpital n’a pas pour objectif de soigner tout simplement des soins préliminaires mais de prendre en charge des cas sérieux.









Thierno Malick Ndiaye

