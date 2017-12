DPG : Le mouvement « Bokk Defar Senegaal » félicite le PM Dionne

Le mouvement Bokk Defar Senegaal se félicite de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, hier à l’Assemblée Nationale. « Nous n’allons pas refaire votre Déclaration de politique générale, vous avez efficacement, montré les réalisations de votre gouvernement. Nous ne pouvons que nous en féliciter », applaudit Amadou Bassirou Ndiaye, Président de Bokk Defar Senegaal, par ailleurs Secrétaire administratif de « Macky 2012 ».



« La vision du Président qui consiste à planter les arbres de l’émergence pour faire revivre le Sénégal, est en bonne voie. Le désert, laissé en 2012 par le régime libéral de Abdoulaye Wade , est en train de verdir. C’est là, le mouvement ! Toutes les couches sociales du Sénégal sont concernées et leurs besoins pris en compte. Là, où il n’y’avait rien, le gouvernement sème les graines de la vie. Pour preuve, les Bourses de Sécurité familiale, les réalisations du PUDC, du PUMA, la CMU et tant d’autres dispositifs et instruments », explique-t-il dans un communiqué.



« Mieux encore, poursuit Amadou Bassirou Ndiaye, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un homme de consensus, ouvert au dialogue fraternel, avec les opposants et les citoyens et nous vous y encourageons, pour la vérité des chiffres et des faits…».



« La Dette n’a été un frein que là où elle a servi aux dépenses de prestige, ce n’est pas le cas ici, on parle d’investissements structurants au bénéfice des générations à venir. Cet endettement est soutenable et facilement remboursable », souligne-t-il, en allusion aux affirmations sur l’endettement du Sénégal.