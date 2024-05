Fête du travail : Les attentes des conducteurs de jakarta

Les conducteurs de Jakarta étaient également de la partie de ce grand rassemblement des travailleurs à la Place de l’Indépendance. Décriant souvent la concurrence qu’ils disent subir face aux livreurs « thiak-thiak », ils demandent l’assainissement de leur secteur, rapporte "Le Témoin".



« Nous sommes tous confondus. On ne sait pas qui est livreur et Jakartamen. Notre secteur a besoin d’être régulé. Les livreurs nous concurrencent déloyalement, en transportant nos clients. On a également besoin des assurances », a dit Babacar Ndiaye.