Daba Ndiaye ébouillante la femme de son beau frère

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 13:01 | | 1 commentaire(s)|

On dit souvent que la femme du beau-frère est la pire des rivales. Diatou Ba en est la preuve illustrative. La dame vit le calvaire chez son époux. Tout cela, parce qu’elle ne s’entend pas avec sa belle-sœur et avec la femme de son beau-frère, Daba Ndiaye.



D'aprés le récit du journal L'As, elle a eu une altercation avec cette dernière qui l’a aspergée d’eau chaude, sur le dos et le postérieur. Elle s’en est sortie avec une Incapacité Temporaire de Travail (Itt) de 10 jours. Diatou Ba avait déposé une plainte.



Devant la barre hier, les séquelles de ses blessures étaient toujours lisibles. D’après Diatou Ba, sa belle-sœur et la prévenue se moquaient d’elle et lui jetaient des piques. Le jour des faits, poursuit la victime, elle a croisé à la boutique Daba Ndiaye qui l’a menacée après leur bagarre.



De retour à la maison, cette dernière a fait bouillir de l’eau. N’eussent été les voisins qui ont crié pour qu’elle se sauve, c’est sur le visage que Daba Ndiaye allait lui verser l’eau chaude. La prévenue reconnaît avoir causé des blessures à la victime.



Pour le ministère public, la prévenue a bien mûri son plan en faisant bouillir de l’eau. Cela aurait pu être pire, de l’avis du parquetier qui a requis 8 mois de prison ferme. Daba Ndiaye est condamnée à 02 ans dont 08 mois ferme. Elle devra allouer 200.000 Fcfa à Diatou Badiane.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos