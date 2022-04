Dabaly / Solidarité Ramadan : Le maire Samba Sall octroie des denrées alimentaires aux 22 villages de la commune.

Comme à l'accoutumée, l'édile local de Dabaly a encore mis la main à la poche pour soulager sa population des nombreuses charges liées au Ramadan.



En effet, Samba Sall a mis à la disposition des foyers religieux, des Daaras, des imams, des chefs de village, des enseignants, du personnel sanitaire, etc..., plus de 10 tonnes de sucre, des centaines de cartons de dattes et plus de 10 tonnes de riz.



Il a ainsi pris en charge les habitants des 22 villages de la commune de Dabaly à travers cette action de solidarité qu'il a d'ailleurs commencée, d'après lui, avant d'être élu maire de cette localité.



En marge de cette cérémonie, le maire Samba Sall a annoncé de grands chantiers à travers l'accompagnement de l'État afin de désenclaver cette zone...

Source : https://www.dakaractu.com/Dabaly-Solidarite-Ramada...