Daesh menace à nouveau Messi et Ronaldo Les deux footballeurs font à nouveau l'objet de menaces de la part de Daesh, à moins d'un mois du début de la Coupe du monde en Russie.

La pression monte d'un cran sur la Coupe du monde 2018. A moins d'un mois du début de la compétition, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font une nouvelle fois l'objet de menaces de la part de Daesh, après celles émises à leur encontre en octobre dernier et en mars.



1,5 million de supporters attendus en Russie



Un groupe pro-Daesh a publié mercredi sur Telegram, deux photomontages visant directement la Coupe du monde en Russie, dont un mettant en scène les deux vedettes du football, rapporte le Daily Mail. Sur ce dernier, on y voit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo allongés sur la pelouse d'un stade plein à craquer, dominés par deux jihadistes armés chacun d'un couteau. Avec en légende: "Le sol sera rempli de ton sang".



L'autre affiche montre un jihadiste présent dans les tribunes d'un stade rempli, accompagné du message "la victoire sera à nous". La Russie doit accueillir, du 14 juin au 15 juillet, près de 1,5 million de supporters venant des quatre coins du monde. Ciblé par les terroristes et visé par plusieurs attaques pour son engagement en Syrie, le pays a annoncé en novembre dernier le renforcement de son dispositif de sécurité à l'approche de la Coupe du monde.













